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Ираклий Хинтба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Хинтба: успех приходит только к людям, которые никогда не жалуются

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37-й сезон РУСДРАМа (23)
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О своей первой открытой лекции "Жизнь театра в Абхазии" генеральный директор РУСДРАМа рассказал в интервью на радио Sputnik Абхазия.

"Мне было очень важно поделиться своими размышлениями о том, что я вижу, как у нас развивается сегодня культура, какие проблемы существуют в учреждениях культуры. Успех всегда приходит только к тем людям, которые никогда не жалуются. Это я знаю и по своему опыту, и по опыту многих успешных руководителей  организаций. Если ты проецируешь опыт успеха, успех будет с тобой обязательно. Как бы сложно не было, с какими бы обстоятельствами в жизни не сталкивался, нужно работать и обязательно появится возможность", — рассказал Ираклий Хинтба. 

22 декабря в фойе театра РУСДРАМа состоялась первая открытая лекция руководителя театра Ираклия Хинтба "Жизнь театра в Абхазии". 


Темы:
37-й сезон РУСДРАМа (23)



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