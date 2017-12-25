Хинтба: успех приходит только к людям, которые никогда не жалуются

"Мне было очень важно поделиться своими размышлениями о том, что я вижу, как у нас развивается сегодня культура, какие проблемы существуют в учреждениях культуры. Успех всегда приходит только к тем людям, которые никогда не жалуются. Это я знаю и по своему опыту, и по опыту многих успешных руководителей организаций. Если ты проецируешь опыт успеха, успех будет с тобой обязательно. Как бы сложно не было, с какими бы обстоятельствами в жизни не сталкивался, нужно работать и обязательно появится возможность", — рассказал Ираклий Хинтба.

22 декабря в фойе театра РУСДРАМа состоялась первая открытая лекция руководителя театра Ираклия Хинтба "Жизнь театра в Абхазии".



