Арсалия: отработали культурный сезон 2017 года практически по всем пунктам

"Мы можем сказать, что это хороший конец года, который может открыть нам перспективы в следующем году. Главным приоритетом стала реализация государственной программы по историко-культурному наследию. Учет, систематизация, инвентаризация, исследования, просветительская деятельность, то есть все, что было сделано для памятников культуры, очень важно. Программа работает и сейчас завершает свой второй этап", – отметила Эльвира Арсалия.
Еще одним важным направлением, по словам министра, стало расширение международного культурного сотрудничества. Очень насыщенным 2017-й стал в жизни театров. Согласно аналитике, проведенной Минкультом, посещение театров увеличилось в десятки раз.
Министр культуры отметила эффективную работу РУСДРАМа, который в течение года провел на своей сцене около 120 мероприятий.
Пресс-конференция по итогам работы Министерства культуры прошла в Sputnik 25 декабря.