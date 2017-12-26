Арсалия: отработали культурный сезон 2017 года практически по всем пунктам

2017-й был очень удачным годом, и министерство отработало культурный план практически по всем пунктам, сообщила на итоговой пресс-конференции в Sputnik министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия.

"Мы можем сказать, что это хороший конец года, который может открыть нам перспективы в следующем году. Главным приоритетом стала реализация государственной программы по историко-культурному наследию. Учет, систематизация, инвентаризация, исследования, просветительская деятельность, то есть все, что было сделано для памятников культуры, очень важно. Программа работает и сейчас завершает свой второй этап", – отметила Эльвира Арсалия.

Еще одним важным направлением, по словам министра, стало расширение международного культурного сотрудничества. Очень насыщенным 2017-й стал в жизни театров. Согласно аналитике, проведенной Минкультом, посещение театров увеличилось в десятки раз.

Министр культуры отметила эффективную работу РУСДРАМа, который в течение года провел на своей сцене около 120 мероприятий.

Пресс-конференция по итогам работы Министерства культуры прошла в Sputnik 25 декабря.



