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Виктор Прядка
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Прядка о причинах крушения Ту-154 близ Сочи: малая скорость и усталость экипажа

Радио
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О факторах, послуживших крушению военного Ту-154 на Черным морем 25 декабря 2016 года, на радио Sputnik рассказал генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка.

Как считает генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка, причиной крушения могла быть совокупность нескольких факторов.

"Первое: когда заруливали на взлет, летчики заметили, что самолет перетяжелен, а перетяжеленный Ту-154 ведет себя довольно опасно. Кроме того, самолет взлетал в пять часов утра, воздух был разряженным, и для того, чтобы самолет благополучно взлетел, ему нужно было разогнаться до большей скорости. По сути, самолет взлетел с недостаточной скоростью, поэтому не смог энергично набирать высоту", – сказал он в интервью на радио Sputnik.

Другим фактором эксперт назвал усталость экипажа.

"Следующий фактор: после взлета на границе перехода от земной поверхности к водной подъемная сила крыла самолета еще дополнительно упала, и для того, чтобы продолжать полет, нужно было набрать еще большую скорость, а летчики взлетали в обычном режиме", – добавил Прядка.

По его словам, стечение обстоятельств и совокупность этих факторов могли стать причиной трагедии.

Военный Ту-154 потерпел крушение после взлета с аэродрома Сочи. Он выполнял плановый перелет по маршруту Москва — Хмеймим.

Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди пассажиров были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое чиновников и девять журналистов.

СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия". Эксперты называли различные версии произошедшего, в том числе техническую неисправность судна, ошибку экипажа и перегруз. В СМИ также появлялась информация о теракте на борту, однако следствие исключило эту версию.  


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