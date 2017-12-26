Прядка о причинах крушения Ту-154 близ Сочи: малая скорость и усталость экипажа

Как считает генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка, причиной крушения могла быть совокупность нескольких факторов.
"Первое: когда заруливали на взлет, летчики заметили, что самолет перетяжелен, а перетяжеленный Ту-154 ведет себя довольно опасно. Кроме того, самолет взлетал в пять часов утра, воздух был разряженным, и для того, чтобы самолет благополучно взлетел, ему нужно было разогнаться до большей скорости. По сути, самолет взлетел с недостаточной скоростью, поэтому не смог энергично набирать высоту", – сказал он в интервью на радио Sputnik.
Другим фактором эксперт назвал усталость экипажа.
"Следующий фактор: после взлета на границе перехода от земной поверхности к водной подъемная сила крыла самолета еще дополнительно упала, и для того, чтобы продолжать полет, нужно было набрать еще большую скорость, а летчики взлетали в обычном режиме", – добавил Прядка.
По его словам, стечение обстоятельств и совокупность этих факторов могли стать причиной трагедии.
Военный Ту-154 потерпел крушение после взлета с аэродрома Сочи. Он выполнял плановый перелет по маршруту Москва — Хмеймим.
Погибли 92 человека: 84 пассажира и восемь членов экипажа. Среди пассажиров были восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое чиновников и девять журналистов.
СК возбудил уголовное дело по статье "Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия". Эксперты называли различные версии произошедшего, в том числе техническую неисправность судна, ошибку экипажа и перегруз. В СМИ также появлялась информация о теракте на борту, однако следствие исключило эту версию.