Кове о Женевском формате: несмотря на скептицизм, есть практические результаты

"Мы отстаиваем свои позиции по многим направлениям двустороннего сотрудничества между Россией и Абхазией. Это касается, в частности, налаживания новых зарубежных контактов, которые способствуют расширению связей нашего государства с внешним миром. Мы также отстаиваем общую согласованную позицию на единственной международной площадке, на которой сегодня представлена наша страна – это Женевские международные дискуссии", — отметил Кове.

По его словам, скептическое отношение к женевскому формату урегулирования грузино-абхазского конфликта в Абхазии сложилось из-за отсутствия каких-либо серьезных подвижек.

"Если оценивать перспективы женевского процесса, необходимо отметить, что данный формат имеет длительный характер, и мы здесь нацелены на конкретный результат вне зависимости от того, сколько времени на это потребуется. Несмотря на существующий в обществе скептицизм по отношению к женевскому формату, он приносит и практические результаты. Удается вести работу по восстановлению архивных материалов, уничтоженных в период войны с Грузией. Учитывая сложную экологическую ситуацию, сложившуюся в республике в результате нашествия вредителя, который практически полностью уничтожил урожай различных сельскохозяйственных культур, абхазская сторона в рамках работы Женевских дискуссий обратилась к представителям международного сообщества с просьбой обратить внимание на эту проблему. На данном этапе по линии международных структур планируется оказание практической помощи в преодолении этого экологического кризиса", — сказал министр иностранных дел Абхазии.



