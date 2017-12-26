21:42 26 Декабря 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Даур Кове
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кове о Женевском формате: несмотря на скептицизм, есть практические результаты

Радио
Получить короткую ссылку
32 0 0

На итоговой пресс-конференции министр иностранных дел Абхазии Даур Кове рассказал журналистам о результатах работы внешнеполитического ведомства по отстаиванию позиций страны на Международных женевских дискуссиях.

"Мы отстаиваем свои позиции по многим направлениям двустороннего сотрудничества между Россией и Абхазией. Это касается, в частности, налаживания новых зарубежных контактов, которые способствуют расширению связей нашего государства с внешним миром. Мы также отстаиваем общую согласованную позицию на единственной международной площадке, на которой сегодня представлена наша страна – это Женевские международные дискуссии", — отметил Кове. 

По его словам,  скептическое отношение к женевскому формату урегулирования грузино-абхазского конфликта в Абхазии сложилось из-за отсутствия каких-либо серьезных подвижек. 

"Если оценивать перспективы женевского процесса, необходимо отметить, что данный формат имеет длительный характер, и мы здесь нацелены на конкретный результат вне зависимости от того, сколько времени на это потребуется.  Несмотря на существующий в обществе скептицизм по отношению к женевскому формату, он приносит и практические результаты. Удается вести работу по восстановлению архивных материалов, уничтоженных в период войны с Грузией. Учитывая сложную экологическую ситуацию, сложившуюся в республике в результате нашествия вредителя, который практически полностью уничтожил урожай различных сельскохозяйственных культур, абхазская сторона в рамках работы Женевских дискуссий обратилась к представителям международного  сообщества с просьбой обратить внимание на эту проблему. На данном этапе по линии международных структур планируется оказание практической помощи в преодолении этого экологического кризиса", — сказал министр иностранных дел Абхазии. 


По теме

Внешняя политика и не только: Даур Кове подвел итоги 2017 года
Безрезультатный: прошел 42 раунд Женевских дискуссий



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Транскам
    Северный фронт

    Транскавказская магистраль остается закрытой из-за снегопада - дорога полностью расчищена с южной стороны, но на севере работы продолжаются.

  • Вид на спорткомплекс Олимпийский и соборную мечеть
    Смена собственника

    Миллиардеры из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев стали новыми собственниками спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.

  • Мусорные баки компании Sanitek
    Отходы – в доходы

    На юге Армении из бытового пластика начнут делать полезные товары – бутылки и банки будут прессовать и формовать в тротуарную плитку.

  • Южный берег Крыма. Бухта Ласпи
    Не надо стесняться!

    Латвийцы не стесняются покупать недвижимость в "оккупированном" Крыму: как и другие иностранцы, они действуют в полном соответствии с законами РФ.

  • Севший на мель сухогруз Ocean Crown, архивное фото
    Экология под ударом

    Литовские военные сообщают об опасности загрязнения моря нефтепродуктами из сухогруза, севшего на мель близ Клайпеды.

  • Фейерверк
    "Взрывной" праздник

    С пальцами и без ожогов: как уберечь себя от травм в новогоднюю ночь от некачественной пиротехники - попытался разобраться Sputnik Молдова.

  • Многофункциональный миграционный центр, архивное фото
    Портал в Россию

    Таджикистан заинтересован в портале "Работа в России", который может стать единой площадкой для поиска работы на постсоветском пространстве.

  • Руки пожилой женщины, архивное фото
    Вернуться домой

    Активисты "Лиза Алерт" в Москве пытаются помочь избитой в Подмосковье пожилой гражданке Узбекистана восстановить документы и воссоединиться с родственниками.

  • Международная акция Тотальный диктант
    Выбор столицы

    У жителей Эстонии, желающих, чтобы их город стал еще и столицей международной акции "Тотальный диктант", осталось несколько часов, чтобы проголосовать.

  • Транскам
    Северный фронт

    Транскавказская магистраль остается закрытой из-за снегопада - дорога полностью расчищена с южной стороны, но на севере работы продолжаются.

  • Вид на спорткомплекс Олимпийский и соборную мечеть
    Смена собственника

    Миллиардеры из Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев стали новыми собственниками спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве.

  • Мусорные баки компании Sanitek
    Отходы – в доходы

    На юге Армении из бытового пластика начнут делать полезные товары – бутылки и банки будут прессовать и формовать в тротуарную плитку.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Новогодний спектакль Как ежик новый год встречал
Ежик, олень и африканский страус: Новый год в Абхазском театре
Желтый покемон и Встреча: какие работы стали лучшими в 2017 году
"Желтый покемон" и "Встреча": какие работы стали лучшими в 2017 году
История празднования Нового года
Откуда праздник к нам приходит: история Нового года

Соцсети

Sputnikabkhazia