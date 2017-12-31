Александр Васильев о хорошем вкусе XXI века: эклектика рулит

"Я считаю, что хороший вкус абсолютно разница в каждом веке. И если мы говорим о хорошем вкусе, мы чаще всего опираемся на парадигмы XX века. В XXI веке наш хороший вкус или представление о нем кажется абсолютно архаичным. Ведь многие из нас были воспитаны на том, что вещи должны быть координированы, что цвет обуви, сумочки и перчаток желательно должны быть похожими, что не надо путать сразу три принта различных цветов, клеток и гороха, в один наряд, что не надо путать женственность и милитари, что не надо путать роскошь и бедность. Сегодня же перешло все совершенно в другие рамки. Эклектика рулит и стилистика андрогинная присутствует в моде, во всем. Поэтому элегантен лишь тот, кто хорошо подобрал одежду", — рассказал историк моды Александ Васильев в интервью радио Sputnik.