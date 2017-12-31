Сидоренко: никто не решится ввести криптовалюту в банковскую сферу

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Постный новогодний стол с абхазским акцентом Новогоднее застолье не для всех – сытое изобилие. В эти дни верующими соблюдается Рождественский пост, да и друзья-вегетарианцы могут заглянуть на огонек. Чтобы всем угодить, предлагаем то, без чего не обходится абхазское застолье, чтобы ваш вкусный постный стол был с абхазским акцентом. 29

Большие живые и искусственные: какие елки наряжают в Абхазии Главный и традиционный атрибут Нового года в Абхазии, как и во всем мире – елка. Многие просто не могут себе представить праздник без нее. Sputnik сделал обзор соцсетей и собрал в одном материале яркие елки. 48