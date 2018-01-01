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Екатерина Хроми-Жульен
© Sputnik Rodion Proca

Хроми-Жульен: после бурной вечеринки идти в сауну опасно

Радио
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Призер чемпионата Молдовы по фитнес-бикини тренер Екатерина Хроми-Жульен рассказала, как сохранить фигуру в период зимних праздников.

В беседе на радио Sputnik Молдова она пояснила, что праздничные салаты лучше заправлять домашним майонезом.

"Тогда вы точно будете знать, что входит в его состав. А мясо лучше всего запекать в духовке. Причем не забудьте, что после обильных возлияний идти в тренажерный зал не стоит — это может плохо отразиться на сердце", — сказала Хроми-Жульен

Она отметила, что, если превышена норма потребления алкоголя, надо дать организму отдохнуть хотя бы двое суток. Также не стоит идти в баню с парилкой или сауну, так как это чревато слишком большой нагрузкой на сердце.





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