Хроми-Жульен: после бурной вечеринки идти в сауну опасно

В беседе на радио Sputnik Молдова она пояснила, что праздничные салаты лучше заправлять домашним майонезом.

"Тогда вы точно будете знать, что входит в его состав. А мясо лучше всего запекать в духовке. Причем не забудьте, что после обильных возлияний идти в тренажерный зал не стоит — это может плохо отразиться на сердце", — сказала Хроми-Жульен

Она отметила, что, если превышена норма потребления алкоголя, надо дать организму отдохнуть хотя бы двое суток. Также не стоит идти в баню с парилкой или сауну, так как это чревато слишком большой нагрузкой на сердце.



