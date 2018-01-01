Гицба: проект "Ты супер!" показал, сколько талантов в Абхазии

"В 2017 году телевизионный конкурс "Ты супер!" показал нам самим, сколько у нас талантливых детей в Абхазии, и как они все нуждаются в том, чтобы их увидели, заметили, поддержали. Чтобы им помогли, но не прославиться, потому что слава – это самое последнее дело, ради нее не стоит заниматься искусством или чем-то еще, а чтобы помогли развитием. Хочу в новом году пожелать, чтобы наши дети, наша перспективная молодежь нашли себя, чтобы у них появилось больше возможности обучаться в России или в другой стране, чтобы в нашей республике появилась возможность больше заниматься просвещением, чтобы для культуры было больше возможностей", — сказала Алиса Гицба.