18:55 01 Января 2018
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Алиса Гицба
© Фото: Алиса Гицба

Гицба: проект "Ты супер!" показал, сколько талантов в Абхазии

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Оперная певица, Заслуженная артистка России и Народная артистка Абхазии Алиса Гицба в интервью на радио Sputnik Абхазия пожелала в Новом году Абхазии больше внимания и поддержки оказывать подрастающему поколению.

"В 2017 году телевизионный конкурс "Ты супер!"  показал нам самим, сколько у нас талантливых детей в Абхазии, и как они все нуждаются в том, чтобы их увидели, заметили, поддержали. Чтобы им помогли, но не прославиться, потому что слава – это самое последнее дело, ради нее не стоит заниматься искусством или чем-то еще, а чтобы помогли развитием. Хочу в новом году пожелать, чтобы наши дети, наша перспективная молодежь нашли себя, чтобы у них появилось больше возможности обучаться в России или в другой стране, чтобы в нашей республике появилась возможность больше заниматься просвещением, чтобы для культуры было больше возможностей", — сказала Алиса Гицба. 




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