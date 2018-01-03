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Антон Калер
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Калер: ресторан для общения, а трапеза - дополнение

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Ведущий шеф-повар, бренд-шеф многих ресторанов, ведущий кулинарной рубрики "Настроение" на телеканале ТВЦ Антон Калер в интервью Sputnik рассказал, как и зачем ходят в ресторан.

"Если вы идете в гости или ждете гостей, обязательно перед застольем надо поесть. И потом, в течение застолья ты просто спокойно, в течение всего вечера, ночи по немного закусываешь, разговариваешь. Тогда, застолье пройдет как надо.  Хорошо бы подготовить еще какие-нибудь энергичные конкурсы, где можно немного подвигаться. Я такие застолья сравниваю с походом в ресторан. У нас сейчас очень многие люди в ресторан приходят почему-то именно поесть, сделав заказ  — они ждут, что через десять минут им принесут, но так не бывает. Ресторан, на то и ресторан, вы приходите в первую очередь пообщаться, а трапеза  — дополнение", — сказал Калер.

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