Овчаренко: страх оберегает человека от многих неприятностей

"Все, что мы называем фобией – это болезненные состояния, которые связаны с чрезмерным переживанием генеральной эмоции страха, который запускает эти фобические переживания. Если говорить о грани, то по ощущениям это та ситуация, при которой страх начинает мешать жить. Если падает качество жизни из-за какого-то центрального переживания, то это уже какие-то фобические эмоции. При этом серьезно нарушается качество жизни и человек это чувствует. Если мы говорим о фобии, а фобия входит в реестр заболеваний, то здесь уже нужна помощь специалиста. Если мы говорим о чрезмерном страхе, то с ним человек способен справиться сам, рассчитывая на свои внутренние ресурсы. Люди без страха существуют, но это не нормально. Это говорит о нарушении психики или мозговых структур", — рассказала в интервью радио Sputnik Лариса Овчаренко.



