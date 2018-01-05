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Илья Гуния
© Sputnik Томас Тхайцук

Гуния о январском наступлении 1993 года: неудачный опыт привел к победе

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О январской наступательной операции абхазской армии в ходе Отечественной войны народа Абхазии на радио Sputnik вспоминает председатель Республиканской общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии "Аруаа", кавалер ордена Леона Илья Гуния.

"Январское наступление было одним из самых тяжелых. Оно связано с большими потерями, с гибелью наших друзей. Когда было понятно, что операция срывается, у нас было очень подавленное настроение. Но в то же время из Яварского наступления, которое на самом деле стало провальным, был извлечен большой опыт, мы оценили свои ошибки. Это одно из провальных наступлений, которое в итоге привело нас к победе", — сказал Гуния. 

5 января 1993 года Абхазская армия предприняла наступление на Гумистинском фронте, которое вошло в историю как Январское наступление в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Передовые части вышли к окраинам Сухума, однако дальнейшего успеха развить не удалось. Во время Январской наступательной операции было убито 37 абхазских бойцов. 





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