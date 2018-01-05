Гуния о январском наступлении 1993 года: неудачный опыт привел к победе

"Январское наступление было одним из самых тяжелых. Оно связано с большими потерями, с гибелью наших друзей. Когда было понятно, что операция срывается, у нас было очень подавленное настроение. Но в то же время из Яварского наступления, которое на самом деле стало провальным, был извлечен большой опыт, мы оценили свои ошибки. Это одно из провальных наступлений, которое в итоге привело нас к победе", — сказал Гуния.

5 января 1993 года Абхазская армия предприняла наступление на Гумистинском фронте, которое вошло в историю как Январское наступление в ходе Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Передовые части вышли к окраинам Сухума, однако дальнейшего успеха развить не удалось. Во время Январской наступательной операции было убито 37 абхазских бойцов.



