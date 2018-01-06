Отец Никита о празднике Рождества: не стоит ставить поминальный стол

"В первую очередь, хочу поздравить народ Абхазии с великим двунадесятым праздником — с Рождеством Христовым. Встречают праздник в православных храмах Абхазии радостно. Это событие, которое произошло в Вифлееме две тысячи лет тому назад. Народ Абхазии ликует, к этому празднику готовятся сорокадневным постом. Те, кто не имеет возможность посетить храм, могут отметить у себя дома по православным чинам. На сегодняшний день многие люди не воцерковленные, крещенные, но не воцерковленные — это очень обидно, возможно, в этом есть и наш минус. В день Рождества посещать могилу еще можно, но во имя усопшего ставить поминальный стол не стоит, потому что все-таки Спаситель мира родился — это радость, ликование, в наших душах ежеминутно должен рождаться Христос", — сказал отец Никита.