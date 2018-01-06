Одинцова о спектакле "Кьоджинские перепалки": надеемся показать и в Абхазии

"Это наша третья дипломная работа. Спектакль, в котором занят практически весь курс. Комедию Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки" мы между собой называем комедией с абхазским акцентом, потому что режиссер этого спектакля Александр Коручеков использовал национальные особенности — это и слова, сказанные на абхазском языке, и абхазско-итальянский танец, который завершает спектакль. Спектакль получился праздничный, жизнерадостный, о любви. Ребята создают образы таких наивных людей, которые как чувствуют, так и выражают свои эмоции. Характеры у всех яркие, каждый из них по-своему интересен, самобытен. Я надеюсь, что и Абхазия увидит этот спектакль", — сказала Одинцова.