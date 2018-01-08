Аджинджал о жеребьевке ConIFA-2018: попали в очень серьезную группу

Об итогах жеребьевки среди команд, участвующих в чемпионате мира по футболу под эгидой ConIFA-2018, которая состоялась в Северном Кипре в субботу 6 января, в интервью Sputnik Абхазия главный тренер национальной сборной Абхазии по футболу Беслан Аджинджал.

"По поводу жеребьевки могу сказать, что мы попали в очень серьезную группу с командами из Северного Кипра, Тибета и Сборной Фельвидека (венгров, живущих в Словакии). Мы играли с ними, поэтому приблизительно знаем их уровень. О команде Тибета, к сожалению, ничего сказать не могу, потому, что никакой информации по этой команде нет. Что касается других групп, то в каждой из четырех групп есть сильные сборные, которые нам известны. Команд интересных очень много, и другие команды нельзя сбрасывать со счетов, то, что мы их не знаем — это не говорит об их слабости, скорее наоборот. Турнир покажет — удачные итоги жеребьевки или нет", — сказал Аджинджал.

В первой группе выступят команды: Барава, Каскадия, Элан Ванин, Тамил Еелам. В третьей группе – Падания, Кирибати, Матабелеленд, Сикейский край. А в четвертой группе сборные Пенджаба, Западной Армении, Кабилии и Корейцы в Японии.

Чемпионат мира по футболу по версии ConIFA стартует в Лондоне 31 мая 2018 года.

Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA, и насчитывает более 25 команд.