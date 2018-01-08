Карди оглы о карьере Чежия: в 2018 году заявимся на более статусный рейтинг

О профессиональных планах чемпиона СНГ и Славянских стран Батала Чежия на 2018 год, на радио Sputnik Абхазия рассказал президент Федерации профессионального бокса Абхазии Альберт Карди оглы.

"У Батала уже есть один титул, он чемпион СНГ и славянских стран, это очень хороший стартовый рейтинг. 2018 год покажет, как у нас пойдут дальше дела, все зависит от того, в каком режиме мы будем работать. Надеюсь, что наш рейтинг будет выше. Мы планируем заявиться на титул более высокий по статусу", — сообщил Карди оглы.

21 декабря в Москве прошло боксерское профессиональное шоу, посвященное 100-летию органов безопасности Российской Федерации. Республику Абхазия на вечере профессионального бокса представлял чемпион СНГ и Славянских стран Батал Чежия. В шестираундовом бою единогласным решением судей он одержал победу над камерунским спортсменом Даниелем Негатом.



