Пация: в 2018 году много юбилейных дат, связанных с кино Абхазии

"Главнейшей датой 2018 года я бы назвала 120-летие первого профессионального абхазского кинематографиста Виктора Патеи-ипа. Интересно 65-летие Даура Зантария, потому что он не только писатель, но и киносценарист. 115 лет исполняется режиссеру Людмиле Снежинской — автору фильма "Ткварчели", 60 лет со дня смерти Валентина Туркина – человек, которому мы обязаны, потому что по сути он автор сценария первого абхазского художественного фильма, вышедшего в 1931 году "Ткварчели", — рассказала Рита Пация.