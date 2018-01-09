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Рица Отырба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Отырба о словах-паразитах: часто используют неуверенные в себе люди

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С чем связано использование слов-паразитов в речи, на радио Sputnik Абхазия рассказала кандидат филологических наук, доцент, заведующая кафедрой русского языка Абхазского госуниверситета Рица Отырба.

"Слова-паразиты, которые иначе называют слова-сорняки, то есть слова, засоряющие речь. Одно название уже говорит о том, что это слова, мешающие каким-то образом создать нормальный речевую дискурс. Слова-паразиты – это слова, которые существуют в языке, имеют определенное значение, но, употребляясь в таком виде, теряют всякий смысл. Это слова "ну", "как бы", "это самое", "значит", "как бы", "типа", "так сказать" и другие. Иногда это может быть просто мычание, это могут быть и, так называемые умные слова "практически", "фактически", "в принципе", которые употребляют образованные люди, разбавляя свою речь словами, которые в данном случае ничего не обозначают. Конечно слова-паразиты – явление не желательное. В данном случае надо говорить о речи тех людей, которые в определенной ситуации хотят каким-то образом воздействовать на слушателя.  Наличие слов-паразитов может свидетельствовать о том, что человек недостаточно разбирается в предмете разговора или недостаточно уверен в себе", — рассказала Рица Отырба.

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