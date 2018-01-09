Бень об интервью Симоньян каналу CBS: позитивный факт

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян дала интервью американскому каналу CBS. В беседе с Лесли Шталь, ведущей передачи "60 минут". Сисоньян рассказала, зачем был создан RT, кого телеканал поддерживал во время президентских выборов в Соединенных Штатах и почему ее отношение к США изменилось в худшую сторону.

"То, что это интервью предано публичности, является позитивным фактором. Найдутся в США люди, которые еще раз услышат о том, что сегодняшняя геополитика, а интервью Симоньян именно об этом, построена на мыльных пузырях, и эти мыльные пузыри распространяются из Соединенных Штатов Америки, в частности, Госдепом. Самый глобальный мыльный пузырь последних лет – это миф о российском вмешательстве в американские выборы и вообще в политическую жизнь США. Как совершенно точно заметила Симоньян, никаких аргументов, фактов, подтверждающих какое бы то ни было российское вмешательство, не существует", — сказал эксперт в интервью радио Sputnik.