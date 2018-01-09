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Анжела Арчелия
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Арчелия: в Абхазии нет эпидемии гриппа

Радио
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О ситуации с сезонными вирусными заболеваниями в Абхазии в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия.

Сравнивая с 2017 годом, Анжела Арчелия отметила, что в прошлом году в январе и феврале был большой наплыв пациентов с диагнозом грипп.

"В прошлом году было гораздо больше пациентов. Периодические вспышки поствирусной пневмонии в Абхазии бывают раз в три года в среднем, сезонные вспышки бывают после Нового года. Что будет дальше, мне трудно предположить. Вакцина от сезонного гриппа, содержащая штаммы многих видов вирусного гриппа, имеет свое положительное действие. Все зависит от того, какой вид вируса будет распространяться", — заметила врач.





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