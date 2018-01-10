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Жандарбек Бекшин
© Фото: Виталий Белоусов

Бекшин: основная ошибка родителей при гриппе – самолечение

Радио
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Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин предупредил родителей об опасности домашнего лечения детей, а также предостерег от участия в массовых мероприятиях.

По его словам, в период развития вирусных инфекций нужно следить за тем, чтобы дети чаще были на свежем воздухе и хорошо высыпались.

"Нужно, конечно, ограничивать участие детей в массовых мероприятиях. Если они участвуют, где-то есть чихающие в окружении, это обязательно требует ношения маски. Родителей надо просить больных детей не отправлять в детсады и школы, они должны оставаться дома", – сказал Sputnik Бекшин.

Главный санврач Казахстана предупредил родителей об опасности усиления болезни при лечении детей без посещения врача и акцентировал внимание на том, что основная ошибка родителей — это занятие самолечением.
О мерах профилактики острых респираторных заболеваний и вирусных инфекциях, а также правильном лечении гриппа можно услышать в аудиофайле.

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