Бекшин: основная ошибка родителей при гриппе – самолечение

Главный санитарный врач Казахстана Жандарбек Бекшин предупредил родителей об опасности домашнего лечения детей, а также предостерег от участия в массовых мероприятиях.

По его словам, в период развития вирусных инфекций нужно следить за тем, чтобы дети чаще были на свежем воздухе и хорошо высыпались.

"Нужно, конечно, ограничивать участие детей в массовых мероприятиях. Если они участвуют, где-то есть чихающие в окружении, это обязательно требует ношения маски. Родителей надо просить больных детей не отправлять в детсады и школы, они должны оставаться дома", – сказал Sputnik Бекшин.

Главный санврач Казахстана предупредил родителей об опасности усиления болезни при лечении детей без посещения врача и акцентировал внимание на том, что основная ошибка родителей — это занятие самолечением.

О мерах профилактики острых респираторных заболеваний и вирусных инфекциях, а также правильном лечении гриппа можно услышать в аудиофайле.