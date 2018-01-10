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Алексей Подберезкин

Подберезкин об С-400 в Крыму: зона, контролируемая Россией

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Все пространство над Черным морем, югом и юго-востоком Украины будет контролироваться силами ВКС России, рассказал в эфире радио Sputnik директор центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин.

"Развертывание систем ВКО С-400 предполагает, что во всей акватории Черного моря, включая и прибрежную зону, территорию Украины, возникнет своего рода зона, контролируемая со стороны России. Прежде всего, это направлено против высокотехнологичных эффективных средств воздушно-космического нападения, самолетов радиолокационной разведки, баллистических ракет средней и малой дальности, ударной авиации. Мы развернули на территории Крыма не только мощную сухопутную группировку, но и военно-воздушную, военно-морскую группировки, силы ВКС, которые гарантируют нам безопасность с точки зрения нападения южного и юго-западного направления. Завершается развертывание средств воздушно-космической обороны по периметру России вместе с новыми средствами обнаружения, радарами РЛС. Современная война – война с использованием средств воздушно-космического нападения. Сегодня мы определяем суверенитет государства и его безопасность как способность защититься от средств воздушно-космического нападения всех типов. Комплекс С-400 – универсальный комплекс, воздушно-космическое пространство прикрыто. Самое опасное для России стратегическое юго-западное направление, воздушное пространство и морская поверхность будут контролироваться с помощью двух дивизионов комплекса С-400", — сказал радио Sputnik Подберезкин.




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