Мелкумов о выдаче в пользование участков Лесхоза: заповедники не попадают

"Все временные постройки, которые будут созданы на срок пользования должны быть разборного типа, ничего капитального не будет создаваться — это основное требование к данным проектам. Для того, чтобы получить участок нужно не просто изъявить желание и написать заявление, а представить проект, который будет проходить экспертную оценку в управлении Лесного хозяйства, экологов. В проекте должны быть указаны основные цели, намерения соискателя. И если этот проект не будет по своим антропогенным нагрузкам преувеличивать рекреационные возможности данного участка, и, если этот проект не будет противоречить лесному законодательству, то он будет проходить дальше по линии утверждения. На окончательное принятие решения проект попадает в Кабинет Министров, решение по выдаче участков принимается там", — сказал Мелкумов.

По словам Мелкумова, к таким участкам относятся только территории Государственного лесного фонда, заповедники, участки национального парка в него не попадают.