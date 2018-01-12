Гопия о поездке детей на Кремлевскую елку: запомнят на всю жизнь

"Было холодно, но дети выходили и смотрели, что им показывают. Очень детям запомнилась экспозиция супергероев Марвел. Кто любит комиксы, о многом скажет. Дети говорили, мы увидели железного человека, Халка — это была интерактивная выставка, поэтому дети сами смогли стать супергероями. Детям очень понравилось, пребывание там запомнится им на всю жизнь. Реально — это эмоции, впечатления и память для них. Для этого мы и стараемся реализовывать какие-то развлекательные, образовательные проекты, чтобы у них в сердце что-то осталось, и чтобы был импульс для чего-то нового, лучшего. Любую цель можно достигнуть, если с тобой единомышленники и неравнодушные люди", — сказала Гопия.