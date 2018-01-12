12:27 12 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Кама Гопия
© Sputnik

Гопия о поездке детей на Кремлевскую елку: запомнят на всю жизнь

Радио
Получить короткую ссылку
45 0 0

О поездке шестерых подопечных благотворительной общественной организации"Киараз" на Кремлевскую елку, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала исполнительный директор организации Камма Гопия.

"Было холодно, но дети выходили и смотрели, что им показывают. Очень детям запомнилась экспозиция супергероев Марвел. Кто любит комиксы, о многом скажет. Дети говорили, мы увидели железного человека, Халка — это была интерактивная выставка, поэтому дети сами смогли стать супергероями. Детям очень понравилось, пребывание там запомнится им на всю жизнь. Реально  — это эмоции, впечатления и память для них. Для этого мы и стараемся реализовывать какие-то развлекательные, образовательные проекты, чтобы у них в сердце что-то осталось, и чтобы был импульс для чего-то нового, лучшего. Любую цель можно достигнуть, если с тобой единомышленники и неравнодушные люди", — сказала Гопия.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Граница, пограничники
    Четкая граница

    Казахстан утвердил государственную границу с Туркменистаном – ее протяженность составила 458,3 километра.

  • Технические работы на комплексе автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения на перекрестке улиц. Архивное фото
    Умный Бишкек

    Правительство Кыргызстана подписало соглашение с китайской компанией Huawei Technologies Co. Ltd о реализации проекта "Умный город".

  • Объявление внука на час
    Социальный внук

    Молодой человек из Гродно вызвался стать "внуком на час" и помогать пенсионерам решать мелкие бытовые дела за почасовую плату.

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    Достояние республики

    Чем на самом деле закончилась шумиха вокруг поставок рижских шпрот в Россию, какие консервы все же отправились на экспорт, а какие остались достоянием Латвии.

  • Каунасский замок в Старом Городе
    Литовцы, вернитесь!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с мэрами вопросы эмиграции граждан и возможности возвращения их на родину.

  • Танк ИС-3 в Корнештах
    Не побоялись танка

    Танк ИС-3, установленный в качестве памятника советской армии в Унгенском районе Молдовы, осквернили вандалы, облив его краской.

  • Таджикские денежные знаки Сомони
    Сколько-сколько?

    Государственный комитет национальной безопасности Таджикистана заинтересовался повышением цен на продовольственные товары.

  • Интервью скульптора Пола Дэя Фонду им. Ислама Каримова
    Московский Регистан

    Британский скульптор рассказал о композиции памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову в Москве.

  • Архивное фото военно-спортивной игры Десант Утриа
    Десант в прошлое

    Эстонскую Нарву вновь "отобьют" у Красной армии: военно-спортивная игра "Десант Утриа", по замыслу ее организаторов, напомнит о событиях почти вековой давности.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Кинологическая служба
"Европейцы", "азиаты" и "кавказцы" на военной службе
Лохматый караул: как тренируют собак на российской военной базе в Абхазии
"Лохматый" караул: как тренируют собак на российской военной базе в Абхазии
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Соцсети

Sputnikabkhazia