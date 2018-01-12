Захарова: западные СМИ получили госзаказ на антикампанию ЧМ по футболу в РФ

"Мы не раз цитировали и показывали материалы, которые вбрасываются нашими западными партнерами и через подконтрольные им СМИ, и в подконтрольные СМИ, и просто в независимые СМИ, которые призваны подмочить нашу репутацию, репутацию различных мероприятий. Хотелось бы на опережение рассказать, что будет в контексте Чемпионата мира по футболу. Лавина медийного негатива будет постепенно нарастать в преддверие Чемпионата, который в 2018 году проводится в России. Есть основания полагать, что это станет одной из важных и центральных тем, которые будут тиражироваться в западных средствах массовой информации. Мы уже поднимали неоднократно эту тему на брифингах, разоблачая постановочные сюжеты. В частности, говорили о британских СМИ. Но это была лишь малая вершина айсберга. Сейчас нам сталло известно, что журналисты Соединенного Королевства, причем, это не одно СМИ, а целый ряд, получили, в прямом смысле государственный заказ на запуск медийной кампании по созданию негативного фона для проведения Чемпионата мира по футболу в России", — заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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