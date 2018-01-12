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Мурман Соломко
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Соломко о морском экорейде: нарушений правил лова хамсы не выявлено

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О рейде, который в четверг 11 января провели экологи на рыболовецких судах, занимающихся ловом хамсы в абхазской акватории Черного моря, на радио Sputnik Абхазия рассказал заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко.

"В связи с тем, что в это время года проходит интенсивная путина хамсы, и в четверг 11 января была такая погода, что все корабли стояли в порту Очамчыры, мы отправились туда, чтобы посмотреть, как заполняются промысловые журналы. Каждому рыболовецкому судну выдается промысловый журнал, где фиксируется количество улова, место и время улова. Это обязан фиксировать капитан судна. В море рыба не взвешивается. Это визуально определяет капитан и записывает в судовой журнал. Конкретика будет уже на рыбоперерабатывающем заводе. Капитану выгодно сдать рыбы больше, заводу нужно платить за доставку рыбы. Это экономические отношения, поэтому все стороны друг друга контролируют. Экологи этот контроль должны точнее определить на основании промыслового журнала. Мы еженедельно проводим такие проверки. Вчерашняя проверка показала, что промысловые журналы были заполнены очень пунктуально. Это было удивительно, поскольку с турецкими капитанами у нас существует языковый барьер, и у них процесс путины происходит совсем по-другому. Данные, которые предоставили капитаны судов и заводы, оказались абсолютно точные. Такое мы зафиксировали впервые", — рассказал Мурман Соломко. 




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