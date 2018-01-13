Теплухин о заплыве на Рице на Кубок Евразии: одобрен старейшинами

О предстоящих в 2018 году в Абхазии этапах Кубка Евразии на открытой воде в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал организатор соревнований серии "Кубок Евразии" Федор Теплухин.

"В 2017 году в абхазии прошел финал Кубка Евразии. На 2018 год запланировано несколько этапов в Абхазии. Первый этап пройдет в Сухуме 6 мая ровно там же, где проходил финал. В этом году мы хотим значительно расширить количество дистанций и сделать более широкое предложение для всех пловцов. В октябре 2017 года в заплывах приняли участие около 150 спортсменов, в этом году планируем, что участников станет в два раза больше. Проведение заплыва на озере Рица организаторы соревнований обсудили со старейшинами и получили одобрение на заплывы", — сообщил Федор Теплухин в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.