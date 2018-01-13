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Фёдор Теплухин
© Sputnik / Илона Хварцкия

Теплухин о заплыве на Рице на Кубок Евразии: одобрен старейшинами

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О предстоящих в 2018 году в Абхазии этапах Кубка Евразии на открытой воде в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал организатор соревнований серии "Кубок Евразии" Федор Теплухин.

"В 2017 году в абхазии прошел финал Кубка Евразии. На 2018 год запланировано несколько этапов в Абхазии. Первый этап пройдет в Сухуме 6 мая ровно там же, где проходил финал. В этом году мы хотим значительно расширить количество дистанций и сделать более широкое предложение для всех пловцов. В октябре 2017 года в заплывах приняли участие около 150 спортсменов, в этом году планируем, что участников станет в два раза больше. Проведение заплыва на озере Рица организаторы соревнований обсудили со старейшинами и получили одобрение на заплывы", — сообщил Федор Теплухин в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

Абхазия в 2018 году трижды будет встречать участников Кубка Евразии. Как сообщает сайт eurasiaswim.com, 6 мая в Сухуме для спортсменов предложены следующие дистанции: 300м, эстафета 3*300 м, 1 км, 1,5 км, 3 км, 6 км, 10 км, 1 км в ластах, детская 200 м. 

5 августа соревнования пройдут на озере Рица. Участникам предлагаются дистанции 1,5 и 5,8 км. 

Еще один этап Кубка Евразии на открытой воде запланирован на 14 октября. Участники смогут проверить свои силы на дистанциях: 300м, эстафета 3*300 м, 1 км, 1,5 км, 3 км, 6 км, 10 км, 1 км в ластах, детская 200 м.




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