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Цира Габния
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Цира Габния об Ажьырныхуа: обряд совершали даже коммунисты

Радио
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О традиционном абхазском празднике Ажьырныхуа на радио Sputnik Абхазия рассказала фольклорист, этнолог Цира Габния.

"В этот день не только совершаются молитвы, обращаются к Богу с просьбами. В этот же день отпускаются все неосознанно совершенные грехи. Народ верит в это, потому что это не навязанная идеология. Вера в высшие силы помогает уважать традиции этого праздника. Потому, несмотря на советскую строгую идеологию, в Абхазии продолжали отмечать этот праздник. Ночью абхазы тайно молились, когда все уже спали. Даже коммунисты ходили и совершали обряд моления, сохранили до сегодняшнего дня", — рассказала Цира Габния в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 

В Абхазии традиционно в ночь с 13 на 14 января отмечают один из самых главных праздников – Ажьырныхуа, или праздник сотворения мира, который по григорианскому календарю совпадает с Новым годом. 





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