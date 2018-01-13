Цира Габния об Ажьырныхуа: обряд совершали даже коммунисты

"В этот день не только совершаются молитвы, обращаются к Богу с просьбами. В этот же день отпускаются все неосознанно совершенные грехи. Народ верит в это, потому что это не навязанная идеология. Вера в высшие силы помогает уважать традиции этого праздника. Потому, несмотря на советскую строгую идеологию, в Абхазии продолжали отмечать этот праздник. Ночью абхазы тайно молились, когда все уже спали. Даже коммунисты ходили и совершали обряд моления, сохранили до сегодняшнего дня", — рассказала Цира Габния в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

В Абхазии традиционно в ночь с 13 на 14 января отмечают один из самых главных праздников – Ажьырныхуа, или праздник сотворения мира, который по григорианскому календарю совпадает с Новым годом.



