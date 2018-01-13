Кристина Чкотуа о гастролях в Германии с труппой Мариинского театра

"Мы ездили в Германию на неделю, дали два спектакля "Пахита". Все остальное время мы репетировали, гуляли по городу, посетили музей Фаберже. Театр, в котором мы выступали, – это один из крупнейших концертно-театральных залов Европы – Фестшпильхаус. Я впервые узнала о нем, очень понравился театр. Особенно понравились овации после нашего выступления. Мы танцевали Полонез-Мазурку в группе", — рассказала Кристина в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.

В декабре балетная труппа Мариинского театра гастролировала в Швейцарии, Италии и Германии. В Баден-Бадене с 21 по 27 декабря прошли традиционные рождественские гастроли театра – насыщенная программа из нескольких постановок, в числе которых одна из премьер предыдущего театрального сезона – "Пахита" Эдуара Дельдевеза. Участие в гастролях принимала и юная абхазская балерина, ученица Академии Русского балета имени Агриппины Вагановой Кристина Чкотуа.