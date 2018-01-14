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Данияр Деркембаев
© Фото: Alma Karsymbek

Деркембаев: детей опасно кормить манной кашей

Радио
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Кулинар международной категории Данияр Деркембаев рассказал о том, к чему может привести частое кормление манной кашей маленьких детей.

По его словам, проблема в том, что большинство отечественных поваров не имеют образования.

"Моя задача — делиться с работниками этого профиля теоретическими знаниями. К примеру, многие школьные кулинары не знают, что детей нельзя кормить манной кашей. Они пичкают крох этим блюдом почти каждый день, не понимая, что губят их здоровье. Манная каша всасывается в желудок и кишечник без перистальтики, желудок же должен сокращаться. В случае с этим продуктом получается, что орган расслабляется и в таком состоянии находится долгое время. И потом, когда ребенок питается грубой пищей, у него возникают проблемы. Чтобы избежать ошибок в рационе детей, и нужно обучать поваров", — рассказал Деркембаев в интервью радио Sputnik Кыргызстан.

По мнению эксперта, за последние 10 лет индустрия сферы питания сильно изменилась и сейчас на рынке царит довольно жесткая конкуренция.




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