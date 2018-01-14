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Ильдар Акбутин
© Sputnik Табылды Кадырбеков

Акбутин: грустить для ребенка так же естественно, как радоваться

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Психолог Ильдар Акбутин рассказал об отношении к чувствам ребенка. Полный комментарий специалиста слушайте в аудиоверсии.

В беседе на радио Sputnik он рассказал, что к нему обратилась женщина с жалобами на вечно плохое настроение у ее ребенка.

"Моему ребенку пять лет, и он часто грустит. Может, что-то не так? У нас все хорошо, отличная семья, никто не болеет", — рассказала женщина.

По словам Акбутина, любое чувство, которое испытывает человек, очень важно.

"Каждое чувство, ощущение и эмоция поддерживают в психике равновесие, одно дополняет другое. Часто чувства, которые мы называем негативными, для человека полезны. Когда человек грустит, он отдыхает — так его психика уравновешивает свою энергию", — пояснил психолог.

Он подчеркнул, что можно поинтересоваться у ребенка, почему ему грустно.

"Однако причина грусти может не осознаваться детьми, ничего плохого в ней также нет. Пусть ребенок погрустит, сколько ему нужно, он сам естественным образом переключится на другое. И уж точно не надо насильно переключать его на позитив", — сказал Акбутин.

Он подчеркнул, что в такой ситуации лучше просто обнять ребенка и дать ему почувствовать ваше тепло, дать понять, что вы рядом, любите его и принимаете даже таким.

"Важно, чтобы ребенок испытывал все чувства — и злился, и плакал, и обижался, и печалился, тогда он будет уметь переживать эти эмоции, справляться с ними сам. Когда мы переключаем детей на позитив, то обесцениваем их внутренний мир, не принимаем их чувства, как бы говорим: "Такими вы нас не устраиваете, вы нам нужны веселыми". Вот тогда психика ребенка будет создавать все больше и больше состояний грусти. Любое чувство, эмоция несут пользу. Нет ненужных или неправильных чувств. Переключение на позитив чаще наслаивает одно чувство поверх другого, грусть остается непринятой, а позитив испытывается лишь временно. После этого игнорируемое чувство усиливается", — пояснил специалист.

По его словам, если хотите изменить настроение ребенка, создайте позитивную обстановку, чтобы он сам нашел радость в жизни, то, что ему поднимет настроение и изменит отношению к миру и людям. Чтобы радость стала естественным состоянием ребенка, важно, чтобы он сам выбирал эмоции, и тогда вы научите его принимать свои чувства и справляться с ними, а не избегать и бояться. Это позволит ребенку в будущем жить гармонично.

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