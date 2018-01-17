Шамба: Владимир Аршба – человек героической судьбы

Еще до начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов началась дружба между государственным, политическим и военным деятелем Владимиром Аршба и экс-министром иностранных дел Абхазии, доктором исторических наук Сергеем Шамба.

"Я познакомился с Владимиром Аршба, когда он был еще молодым и вернулся в Абхазию со службы в Афганистане, где он прошел боевое крещение, был ранен, контужен и много чего перенес, был уже с большим боевым опытом. Это было время еще до Отечественной войны народа Абхазии, когда каждый военный специалист был очень важен для нас, потому что мы представляли, какую угрозу готовит нам наш сосед из-за Ингура. В это время как раз появились такие военные профессионалы, как Сергей Платонович Дбар и Владимир Георгиевич Аршба. С тех пор мы всегда были рядом, во всех ситуациях. После войны мы были соратниками и по политическим действиям, и по своим взглядам, вместе с ним баллотировались в качестве президента и вице-президента страны", — вспоминает Сергей Шамба в интервью радио Sputnik Абхазия.

Государственный, политический и военный деятель Абхазии Владимир Аршба скончался во вторник 16 января.



