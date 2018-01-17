Маландзия о гибели голубей в Сухуме: отравление или инфекция

"О том, что в Сухуме в районе Маякского поворота произошла массовая гибель голубей, я узнал сегодня. О причинах мы может сейчас только предполагать. Одной из них может быть отравление голубей, трудно говорить, намеренное или случайное. Дело в том, что голуби питаются пищевыми отходами на свалках, мусорках, где могут попадаться и отравляющие вещества. Вторая причина – это то, что периодически происходит в природе. Появляется какая-то инфекция. Это может быть вирусная инфекция или гельминтоз", — сообщил Маландзия.

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