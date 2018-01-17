Кварчия о полномочиях депутатских объединений в Парламенте Абхазии

О принципах формирования депутатских объединений в Парламенте Абхазии в интервью на радио Sputnik рассказала старший референт правового и аналитического отдела Народного Собрания страны Инна Кварчия.

В Парламенте Абхазии создается депутатское объединение, в которое вошли восемь депутатов.

"Участие в работе депутатских объединений является одной из форм деятельности депутатов Народного Собрания Республики Абхазия. Согласно регламенту Парламента депутатские объединения, к которым относятся фракции и депутатские группы, имеют право проводить обмен мнениями, предлагать проекты решений по всем вопросам ведения работы Парламента, требовать по вопросам повестки дня предоставления слова депутатам, входящим в состав фракции или группы. По предложению депутатского объединения аппарат Парламента распространяет подготовленные им материалы среди депутатов", — сообщила Инна Кварчия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Лианой Эбжноу.



