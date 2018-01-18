Бганба о Гагрском районе в 2017 году: спад туризма повлиял на экономику

"Социально-экономическое развитие района за 2017 год характеризуется отрицательной динамикой. Это произошло вследствие резкого спада туристического потока после устойчивого роста отрасли на протяжении нескольких предыдущих лет. Предварительная оценка результатов выполнения индикативного плана за 2017 год показывает, что объемный показатель был выполнен не более чем на 70%. А по сравнению с фактом прошлого года снизился на 25%. Совокупный объем производства составил в денежном эквиваленте 7,6 миллиардов рублей, при прогнозе 10,8 миллиардов рублей. Общая тенденция развития района определяется состоянием туризма, который является ключевой отраслью и главным источником дохода района. В санаторно-курортном комплексе функционировало 44 объекта, общей вместимостью около 12 тысяч кой-ко мест. Учреждениями организованного отдыха по состоянию на 1 октября 2017 года было обслужено 83 тысячи человек. В соответствующий период 2016 года —110 тысяч человек", — сказал Бганба.