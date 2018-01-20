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Сергей Малоземов
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Малоземов: внимательно изучайте этикетки при покупке продуктов питания

Радио
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Телеведущий Сергей Малоземов является сторонником того, чтобы производители раскрывали максимум информации на этикетке купленной продукции.

По словам телеведущего, в Европе и Америке принято писать точное количество соли и сахара на продуктах, потому что это крайне важная информация.

"Проведенные исследования говорят о том, насколько они вредят нашему здоровью. Нужно контролировать их количество в рационе. В России указывают только графу "углеводы" на этикетках. И только по ней хоть иногда можно понять, какое количество углеводов, например, в соке",- сказал Малоземов в интервью Sputnik.

Колбасу стоит покупать реже, советует телеведущий, поскольку ее можно отнести, пусть даже в шутку, но к категории "мертвая еда". Она слишком калорийная, в ней много жиров, и даже целиком переработанное мясо – канцероген, как было недавно доказано.

"Я лично смотрю на наличие некоторых ингредиентов, которые однозначно делают продукт "мертвым". К сожалению, в России производителей не обязывают писать, сколько трансжиров в конкретном продукте. А он убивает нашу сердечно-сосудистую систему, самая главная причина атеросклероза. Если вижу, что печенье содержит маргарин, то я не покупаю этот продукт",- отметил Малоземов.

Как правило, крупные торговые сети работают чище. Если они проколются, то ущерб будет крупным. Потому они стараются работать честно, добавил телеведущий.




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