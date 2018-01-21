Маландзия: из-за теплой погоды на зимовку в Абхазию прилетело мало птиц

"На сегодняшний момент, а уже можно говорить, что половина зимы прошла, в силу того, что зима в этом году достаточно теплая, птиц на зимовке у нас пока не много. Но это не значит, что их численность не может увеличиться. Это связано с тем, что значительная часть птиц, в силу того, что метеоусловия позволяют, в настоящее время находится в более северных регионах. На сегодняшний момент основная часть зимующих птиц сосредоточена в Приазовских плавнях, которые в этом году пока еще не покрылись льдом, и в некоторых регионах Северного Кавказа. При резкой смене метеоусловий птицы реагируют почти мгновенно", — рассказал Виктор Маландзия в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Белле Кварчия.

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