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Александр Бойко
© Фото: Boyko Alexander Ura

Александр Бойко: скитур и хелиски в Абхазии набирают популярность

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О продвижении зимних видов спорта в Абхазии в интервью радио Sputnik рассказал один из основателей российско-абхазского проекта "Апсны хелиски" Александр Бойко.

"Два года назад мы начали скитур проект в Абхазии, а в прошлом году начали проект хелиски. Скитур – это лыжные походы и катание на горных лыжах, а хелиски – катание на горных лыжах с использованием вертолета для подъема. На сегодняшний день практика показывает, что эти виды спорта в Абхазии достаточно востребованы, несмотря на то, что хелиски – это премиум-сегмент, потому что задействован вертолет и это достаточно дорогое удовольствие. Сезон катания на лыжах в горах определяет наличие снега, в этом году сезон начался в январе. А заканчивается сезон обычно в конце марта – начале апреля. В скитур походы можно ходить до конца мая. Пока мы ходим в верховья Рицы, на Ауадхару, на сегодняшний день в основном для катания на лыжах используется Гагрский хребет и его отроги", — рассказал Александр Бойко в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.

С зимы 2012 года в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название — Международный день зимних видов спорта. 




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