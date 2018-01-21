Александр Бойко: скитур и хелиски в Абхазии набирают популярность

"Два года назад мы начали скитур проект в Абхазии, а в прошлом году начали проект хелиски. Скитур – это лыжные походы и катание на горных лыжах, а хелиски – катание на горных лыжах с использованием вертолета для подъема. На сегодняшний день практика показывает, что эти виды спорта в Абхазии достаточно востребованы, несмотря на то, что хелиски – это премиум-сегмент, потому что задействован вертолет и это достаточно дорогое удовольствие. Сезон катания на лыжах в горах определяет наличие снега, в этом году сезон начался в январе. А заканчивается сезон обычно в конце марта – начале апреля. В скитур походы можно ходить до конца мая. Пока мы ходим в верховья Рицы, на Ауадхару, на сегодняшний день в основном для катания на лыжах используется Гагрский хребет и его отроги", — рассказал Александр Бойко в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Лиане Эбжноу.

С зимы 2012 года в предпоследнее воскресенье января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название — Международный день зимних видов спорта.