Купалба: ПМР готова оказать помощь в становлении Конституционного суда Абхазии

22 января исполнилось 25 лет с момента подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Абхазией и ПМР. О студенческом обмене между странами, о транспортной блокаде и готовности приднестровцев помочь абхазам в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал представитель ПМР в Абхазии Гарри Купалба.

"Есть интересный опыт работы Конституционного суда Приднестровья, которому более 10 лет, а в Абхазии он только создается. И Приднестровье готово оказать содействие в становлении этого очень важного органа. Они даже берут на себя обязательства по пребывании человека на определенный строк. Сейчас налаживаются контакты. Главное достижение в отношении между нашими странами – это то, что отношения между нашими народами улучшается. Приднестровцы и абхазы хотя дистанционно находятся далеко друг от друга, они считают себя друзьями и тепло принимают", — сказал Купалба.

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