Силаев об открытии маршрута через Абхазию: тормозит Грузия

Старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев в беседе с корреспондентом Sputnik Армения рассказал, подпишет ли Россия контракт со швейцарской компанией SGS.

По его словам, в сегодняшних условиях открытие маршрутов через Южную Осетию и Абхазию нереально. Мешает реализации соглашения грузинская сторона, которая пока не выполнила требование от 2011 года.

"Препятствие, как раз-таки заключается в Грузии, несмотря на то, что она не раз говорила о том, соглашение не действует не по ее вине", — сказал Силаев Sputnik.

По соглашению, Тбилиси должен производить таможенную обработку товаров, поставляющихся с территории Грузии на территорию Абхазии и Южной Осетии. Выполнение этого требования означает автоматическое признание Абхазии и Южной Осетии Грузией, на что официальный Тбилиси не пойдет, считает эксперт.