Касландзия: по почерку человека можно многое распознать

"По почерку человека можно много чего распознать. Во-первых — психотип человека. Можно узнать, какой характер, собранный ли человек, как он будет относиться к жизненным ситуациям, к стрессам, какой он по отношению к другим людям и к самому себе. И тем более, если текст составлен по мысленному образу автора текста, который выражал свои мысли и свои чувства, то можно составить 100% портрет. Неуверенный почерк – такой, где все буквы не похожи друг на друга, одну и ту же букву автор может написать в разных вариациях. И такой человек не верит в свои силы. Если же почерк ровный и красивый, то автор очень собранный, любит красивую жизнь и старается делать все правильно", — сказала Касландзия.