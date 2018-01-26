Тужба об участии в "Moscow Open-2018": задача детей – попасть в призеры

"Этот турнир проходит в Москве уже десятый год, мы его еще ни разу не пропускали. Если раньше от Абхазии принимало участие 2-3 шахматиста, то сегодня нашу страну представляют 15 юных шахматистов и двое взрослых. Этот турнир в Москве – один из крупнейших в Европе, на него приезжает более полутора тысяч юных шахматистов со всего мира, это делегации из Индии, Китая, США и многих других стран мира. Для нас очень важно и радостно то, что это соревнование, правда пока единственное, в котором мы участвуем под абхазским флагом", — отметил Константин Тужба.

С 25 января по 5 февраля в Москве проходит XIV международный Кубок РГСУ по шахматам "Мoscow Open-2018", в котором принимают участие 15 юных и двое взрослых шахматистов из Абхазии.