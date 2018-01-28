Тужба о "Moscow Open-2018": заранее знаем, кто какие места займет

"В группе, в которой участвуют наши мальчики в возрасте до 9 лет, всего 208 участников. Они сыграли два тура, наш спортсмен Даниил Халбад набрал одно очко. Среди девочек до 9 лет у нас три участницы, среди которых Валерия Цулукия, которая, привлекает внимание всех журналистов, выступая в национальной одежде. Она также набрала одно очко. Четверо мальчиков у нас участвуют в группе до 11 лет. У всех у них тоже пока по одному очку по результатам двух туров. Всего им предстоит сыграть девять туров. В группе до 15 лет нас представляют два участника, у которых в копилке по одному очку. Двое подростков – Бигвава Роланд и Гаспарян Даниель представляют Абхазию во взрослом турнире вместе с Артемом Табаряном. В основном мы заранее знаем, кто какие места займет, потому что углубленно изучаем соперников и рейтинги. Но есть надежды. Прорывы в шахматах возможны только в самом юном возрасте – до 8-9 лет", — сообщил Константин Тужба в интервью ведущей радио Sputnik Абхазия Белле Кварчия.

С 25 января по 5 февраля в Москве проходит XIV международный Кубок РГСУ по шахматам "Мoscow Open-2018", в котором принимают участие 15 юных и двое взрослых шахматистов из Абхазии.



