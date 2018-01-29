Маландзия о "компасе" перелетных птиц: рельеф местности, солнце и звезды

Что, по мнению ученых, помогает птицам ориентироваться в пространстве во время долгих перелетов, мигрировать в одно и то же место, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала проректор АГУ, орнитолог Виктор Маландзия.

Как отмечает Виктор Маландзия, вопрос ориентации птиц в пространстве является одним из ключевых вопросов в орнитологии.

"На этот вопрос пока нет окончательного, единого ответа. Сегодня в большей степени доминирует идея не какого-то единого "компаса", а что разные группы, разные виды птиц по-своему воспринимают пространство и используют те или иные ориентиры. Птицы в первую очередь могут ориентироваться по рельефу местности, который они запоминают. Как правило, в мигрирующих стаях есть более опытные птицы, которые относительно знают дорогу. Птицы способны ориентироваться по солнцу, по звездному небу, что доказано экспериментально. Для большинства видов птиц характерны ночные миграции, при этом они безошибочно находят дорогу. Есть и другие гипотезы, связанные с магнитным полем Земли, которое птицы ощущают. Долгие годы ученые пытались найти некий физиологический организм, некий орган, отвечающий за этот процесс. Но до настоящего времени такого органа не найдено", — рассказал Виктор Маландзия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.



