16:48 29 Января 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 5°C
Прямой эфир
Поиск
Виктор Маландзия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Маландзия о "компасе" перелетных птиц: рельеф местности, солнце и звезды

Радио
Получить короткую ссылку
4110

Что, по мнению ученых, помогает птицам ориентироваться в пространстве во время долгих перелетов, мигрировать в одно и то же место, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала проректор АГУ, орнитолог Виктор Маландзия.

Как отмечает Виктор Маландзия, вопрос ориентации птиц в пространстве является одним из ключевых вопросов в орнитологии. 

"На этот вопрос пока нет окончательного, единого ответа. Сегодня в большей степени доминирует идея не какого-то единого "компаса", а что разные группы, разные виды птиц по-своему воспринимают пространство и используют те или иные ориентиры. Птицы в первую очередь могут ориентироваться по рельефу местности, который они запоминают. Как правило, в мигрирующих стаях есть более опытные птицы, которые относительно знают дорогу. Птицы способны ориентироваться по солнцу, по звездному небу, что доказано экспериментально. Для большинства видов птиц характерны ночные миграции, при этом они безошибочно находят дорогу. Есть и другие гипотезы, связанные с магнитным полем Земли, которое птицы ощущают. Долгие годы ученые пытались найти некий физиологический организм, некий орган, отвечающий за этот процесс. Но до настоящего времени такого органа не найдено", — рассказал Виктор Маландзия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.   





Главные темы

Орбита Sputnik

  • Матч на чемпионате мира по хоккею с мячом-2018 в Хабаровсе между сборными Казахстана и Венгрии
    Какая боль!

    Сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом с неприличным счетом.

  • Сотрудники ТЭЦ Бишкека. Архивное фото
    В ожидании тепла

    На ТЭЦ Бишкека в условиях аномально низких температур произошло две аварии – жители столицы Кыргызстана жалуются на холод в квартирах.

  • Корова на ферме, архивное фото
    Коровье спасение

    Более 180 коров спасли из горевшей фермы в Уздзенском районе Беларуси бойцы МЧС и работники хозяйства.

  • Насилие над женщинами
    Конвенция раздора

    Почему Латвия затягивает ратификацию Стамбульской конвенции, направленной против насилия в семье, и при чем тут пропаганда гомосексуализма?

  • Здание офиса компании Лаборатория Касперского в Москве, архивное фото
    Долой антивирус!

    Замминистра национальной обороны Литвы Эдвинас Керза призывает граждан прекратить использование антивируса от "Лаборатории Касперского".

  • Сбор овощей в фермерском хозяйстве
    Молдавская пустыня

    Почему Молдова может остаться без чернозема и рискует со временем превратиться в пустыню - в материале Sputnik.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Редкая красота: лебеди-кликуны на замерзающем озере в Алтае
Воде труба: как проходят работы по укладке водопровода в Сухуме
Воде труба: как проходят работы по укладке водопровода в Сухуме
Как алкоголь влияет на организм
Как алкоголь влияет на организм

Соцсети

Sputnikabkhazia