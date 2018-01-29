Надарая о прецеденте с солистом Мариинского театра: подставил многих

Поездка оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа с концертом в Гал и последующее интервью грузинским СМИ об этом было спланированной акцией, считает глава Галского района Темур Надарая. Об этом он заявил на пресс-конференции в понедельник 29 января.

Концерт оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа прошел в Доме культуры в Гале 24 января, после своего выступления певец дал интервью грузинскому изданию, в котором он говорит, что перед приездом поставил условие – исполнить песни на грузинском языке.

Темур Надарая назвал провокацией концерт Георгия Тодуа в Гале и его интервью грузинскому изданию. Глава Галского района отметил, что оперный певец своим интервью грузинскому изданию подвел не только себя, но и своих родственников.

"Новость о том, что человек из Мариинского театра приедет с концертом в Гал, притупила нашу бдительность. Впредь таким вещам мы верить не будем. Тодуа подставил многих галцев. Вот, например, есть победительница немецкого "Голоса", которая родилась и выросла в Гале. Возможно, она захотела бы дать концерт у себя на родине. Но теперь мы не будем идти навстречу даже таким знаменитым людям. Мы будем требовать от них, чтобы они заранее выразили свою политическую позицию, после чего только мы предоставим им сцену. Мы часто говорим, что спорт и культура должны быть выше политики. Мы открыли душу человеку, а он в нее плюнул", – сказал Надарая.

Концерт оперного певца Мариинского театра Георгия Тодуа прошел в Доме культуры в Гале 24 января. После своего выступления певец дал интервью грузинскому изданию, в котором он говорит, что перед приездом поставил условие – исполнить песни на грузинском языке.



