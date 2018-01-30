Флора Кансузян: проект "Возвращение имени" вернул покой в нашу семью

В 2015 году волонтеры инициативной группы "Возвращение имени" нашли в Центральном архиве Российской армии карточки 320 военнопленных из Абхазии, погибших в немецких концентрационных лагерях.

Уроженец Абхазии Аршак Кансузян пропал без вести во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. С тех пор родные ничего не знали о его судьбе. Благодаря проекту "Возвращение имени", близкие узнали об обстоятельствах его гибели и месте захоронения.

Документы, в которых отражены судьбы военнопленных, – это трофейные немецкие документы. Они подтверждают, что Аршак Кансузян во время боев попал в плен и стал узником немецкого концлагеря. Он скончался в военном концлагере Шталаг XI-а 16 октября 1942 года и был похоронен в братской могиле в немецком городе Альтенграбов. Сегодня документы, свидетельствующие о гибели Аршака Кансузяна в немецком концлагере и о месте захоронения, были переданы его старшей дочери Софии Кансузян. Ее дочь, внучка Аршака Кансузяна в студии радио Sputnik Абхазия рассказала о трагической истории своего деда.

"Историю своего деда я слышала еще от бабушки. Проект "Возвращение имени" вернул нашего дедушку домой, вернул покой в нашу семью. Моя мама сегодня плакала без конца. Сегодня сбылась мечта моей мамы. Все эти годы мы боялись, был страх от рассказов бабушки. Она рассказывала о допросах, на которые ее забирали. Под страхом этой проверки она жила, боясь ссылки", — рассказала Флора Кансузян.



