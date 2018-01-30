Адлейба о победе каратистов в Сочи: пьедестал получился абхазским

"Из двадцати спортсменов, представлявших Абхазию на первенстве, девять человек заняли призовые места. Первые места заняли сестры Хупория, Сария и Мария. Кстати, Сария заняла два первых места, я ее выставил в двух возрастных категориях. Первыми стали также братья Ходжоян, Эрик и Артур. Напомню, что Эрик на прошедшем Чемпионате мира в ноябре 2017 года стал чемпионом. Так что, мальчик очень перспективный. Обладателем кубка Сочи по косики-каратэ стал помимо них Кирилл Пачкория. А серебряными призерами стали Самир Хварцкия, Дамир Ласурия и София Авидзба. Весь пьедестал был абхазским", — сказал Адлейба.

Открытый кубок города Сочи по косики-каратэ, в котором участвовало более 250 спортсменов, проходил в Сочи с 26 по28 января.