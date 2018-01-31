Парамонов о том, чем отличается водка от чачи

Инженер – химик предприятия "Вина и воды Абхазии" Владислав Парамонов в день рождения водки 31 января в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал об особенностях производства качественной водки.

"Первые ферментативные реакции, расщепляющие этиловый спирт, появились очень давно. А водка в том виде, в котором знакома современному обществу, появилась еще в 10 веке НЭ. Процесс ее приготовления совершенствовался и усложнялся. Даже Леонардо Да Винчи приложил руку к производству водки, создав первые перегонные кубы с дефлегматорами. Выход в свет труда химика Дмитрия Менделеева о соединении спирта и воды считается датой основания водки", — рассказал Парамонов.

По словам Парамонова, водку производят в два этапа.

"Современная технология производства разделена на два этапа – производство спирта и само приготовление водки (из воды и спирта). Для получения хорошей водки используются средства очистки воды. Водка, выпущенная без учета стандартов ГОСТ, может навредить здоровью. "Паленая" водка — это та водка, которая выпущена не по требованиям ГОСТ. В каждой водке регламентируется определенный набор веществ. Водка от Чачи отличается тем, что первая очищена. Она готовится из спирта-ректификата, который содержит 96% чистого спирта. После использования чистой воды – на выходе чистый продукт. А чача разного уровня градуса, степень примесей намного выше", — отметил в беседе Владислав Парамонов.