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Владислав Парамонов
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Парамонов о том, чем отличается водка от чачи

Радио
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Инженер – химик предприятия "Вина и воды Абхазии" Владислав Парамонов в день рождения водки 31 января в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал об особенностях производства качественной водки.

"Первые ферментативные реакции, расщепляющие этиловый спирт, появились очень давно. А водка в том виде, в котором знакома современному обществу, появилась еще  в 10 веке НЭ. Процесс ее приготовления совершенствовался и усложнялся. Даже Леонардо Да Винчи приложил руку к производству водки, создав первые перегонные кубы с дефлегматорами. Выход в свет труда химика Дмитрия Менделеева  о соединении спирта и воды считается датой основания водки", — рассказал Парамонов.

По словам Парамонова, водку производят в два этапа.

"Современная  технология производства разделена на два этапа – производство спирта и само приготовление водки (из воды и спирта).  Для получения хорошей водки используются средства очистки воды. Водка, выпущенная без учета стандартов ГОСТ,  может навредить здоровью. "Паленая" водка  — это та водка, которая выпущена не по требованиям  ГОСТ. В каждой водке регламентируется определенный набор веществ. Водка от Чачи отличается тем, что первая очищена. Она готовится из спирта-ректификата, который содержит 96% чистого спирта. После использования чистой воды – на выходе чистый продукт.  А чача разного уровня градуса, степень примесей намного выше", — отметил в беседе Владислав Парамонов.




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