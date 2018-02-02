Джинджолия: при демографическом коллапсе не экономят на многодетных

О разработке законодательства в социальной сфере, в частности, о законопроекте, направленном на поддержку многодетных семей, в интервью Sputnik Абхазия сообщил председатель парламентского комитета по социальной политике, труду, здравоохранению, демографии и делам ветеранов и инвалидов войны Алхас Джинджолия.

"В работе сейчас находятся несколько законопроектов. Один из них регламентирует понятия детской безнадзорности и беспризорности. Депутаты также обсуждают, какую дополнительную поддержку государство может оказать многодетным семьям Абхазии. Трудно выкроить из скудного бюджета страны что-то, но при нашем демографическом коллапсе любая помощь многодетным семьям будет бесценной. Мы рассматривали вопрос, к примеру, снижения оплаты за обучение в вузах, снижение коммунальных платежей, проекты социальной адаптации этой категории граждан", — сказал Джинджолия в интервью журналисту Sputnik Абхазия Бадраку Авидзба.



