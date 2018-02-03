Чхебелия о случайной археологической находке в Ачандаре: отдал не раздумывая

"Находка представит огромный интерес для археологов и историков. На этой территории часто велись раскопки. Мне повезло. Это не клад. Я нашел захоронение возле наших могил. Останки лежали так же, как мы сегодня хороним людей. Там лежал разломанный бронзовый шлем, наконечники, копья и украшения». Я позвонил археологам, уточнил, что в таких случаях делать. Потом все вместе поехали к президенту, и он дал распоряжение. Приехали ко мне и все по описи забрали. Не жалею, что стал сопричастным этому историческому событию", – сказал Чхебелия.