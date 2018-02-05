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Константин Тужба
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Тужба о "Moscow Open-2018": амбиции не реализованы, но выступили достойно

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О результатах, с которыми вернулись с Международного Кубка РГСУ по шахматам "Moscow Open-2018" участники из Абхазии, в интервью радио Sputnik рассказал президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба.

"В этом году в "Moscow Open-2018"были представлены шахматисты со всех континентов, включая Южную Америку, Северную Америку, Индию. У нас была не маленькая делегация, мы отправили в Москву 15 участников. Это очень серьезное  мероприятие с большими стимулами. В этом году призовой фонд составлял 7 миллионов рублей. Мы в этом году, конечно, ставили более амбициозные планы. Не получилось, но некоторые участники достигали середины турнирной таблицы. Это мы оцениваем, как положительный результат, а есть и те, кто занял строчки выше – это очень хорошо для нас", — рассказал Тужба в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.  

С 25 января по 5 февраля в Москве проходил XIV международный Кубок РГСУ по шахматам "Мoscow Open-2018", в котором принимают участие 15 юных и двое взрослых шахматистов из Абхазии.  





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