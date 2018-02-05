Тужба о "Moscow Open-2018": амбиции не реализованы, но выступили достойно

"В этом году в "Moscow Open-2018"были представлены шахматисты со всех континентов, включая Южную Америку, Северную Америку, Индию. У нас была не маленькая делегация, мы отправили в Москву 15 участников. Это очень серьезное мероприятие с большими стимулами. В этом году призовой фонд составлял 7 миллионов рублей. Мы в этом году, конечно, ставили более амбициозные планы. Не получилось, но некоторые участники достигали середины турнирной таблицы. Это мы оцениваем, как положительный результат, а есть и те, кто занял строчки выше – это очень хорошо для нас", — рассказал Тужба в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.

С 25 января по 5 февраля в Москве проходил XIV международный Кубок РГСУ по шахматам "Мoscow Open-2018", в котором принимают участие 15 юных и двое взрослых шахматистов из Абхазии.



